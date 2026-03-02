Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 158,67€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,86 %.