Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 158,67€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,86 %.
Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|153,00Euro
|-10,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|153,00EUR
|-10,18 %
|-
|UBS
|170,00EUR
|-0,21 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.02.2026
-0,12 %
+2,57 %
+10,52 %
+44,80 %
+104,78 %
+82,43 %
+135,50 %
+304,01 %
+1.542,89 %
