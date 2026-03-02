Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 35,64€. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,51 %.