Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 35,64€. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,51 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|38,00Euro
|-9,91 %
|-
|Barclays Capital
|15,00Euro
|-64,44 %
|-
|Berenberg Bank
|32,00Euro
|-24,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|-19,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00EUR
|+37,51 %
|-
|BARCLAYS
|15,00EUR
|-64,44 %
|17.02.2026
|BERENBERG
|32,00EUR
|-24,13 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|-19,39 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|-9,91 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+18,54 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|46,00EUR
|+9,06 %
|27.02.2026
+0,09 %
+30,89 %
+31,44 %
+75,92 %
+239,09 %
+201,75 %
+117,36 %
+82,39 %
+374,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte