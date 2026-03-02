Aktie kaufen oder verkaufen
Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nokia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 5,60€. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,63 %.
Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|6,00Euro
|-8,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|-8,54 %
|-
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+6,71 %
|01.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|3,00EUR
|-54,27 %
|30.01.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|-8,54 %
|30.01.2026
-2,24 %
-2,56 %
+18,81 %
+21,29 %
+37,12 %
+46,57 %
+90,83 %
+12,14 %
-50,21 %
