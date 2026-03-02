Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nokia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 5,60€. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,63 %.