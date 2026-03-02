Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 130,28€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,98 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00CHF
|-2,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00CHF
|+5,37 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|104,00CHF
|-18,83 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-14,14 %
|04.02.2026
|UBS
|116,00CHF
|-9,46 %
|04.02.2026
|UBS
|116,00CHF
|-9,46 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|JPMORGAN
|135,00CHF
|+5,37 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-14,14 %
|16.02.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-14,14 %
|20.02.2026
+1,31 %
+2,17 %
+12,86 %
+26,83 %
+35,15 %
+79,72 %
+93,45 %
+137,03 %
+2.001,38 %
