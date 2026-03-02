Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 260,71€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,14 %.
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|275,00US-Dollar
|+55,20 %
|-
|Goldman Sachs
|250,00US-Dollar
|+41,09 %
|-
|JPMorgan
|265,00US-Dollar
|+49,56 %
|-
|UBS
|245,00USD
|+38,27 %
|11.02.2026
|RBC
|240,00USD
|+35,45 %
|17.02.2026
|RBC
|240,00USD
|+35,45 %
|18.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00USD
|+55,20 %
|24.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|250,00USD
|+41,09 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|275,00USD
|+55,20 %
|25.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|BARCLAYS
|275,00USD
|+55,20 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00USD
|+69,31 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+49,56 %
|26.02.2026
|RBC
|250,00USD
|+41,09 %
|26.02.2026
|UBS
|245,00USD
|+38,27 %
|26.02.2026
-0,77 %
-7,30 %
-5,47 %
-4,18 %
+22,93 %
+600,47 %
+1.185,85 %
+19.706,60 %
+1.062.757,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
