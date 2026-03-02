Verluste erwartet wegen Eskalation in Nahost

DAX........nach dem "esistnixpassiert-Tag"

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260227053359-chart-dax-27-02-2026.jpg

Der digmt sollte ja nicht stattfinden, weil es seit Montag nicht allzuviel zu holen gab. Das wurde dann genutzt um den DAX im Laufe des Tages um knapp 280 Punkte nach oben zu hieven. Immer ein Auge auf Genf, um den sell-button zu drücken. Aber nix da, keine eskalierenden news, nur am Abend Absichtserklärungen das man sich nächste Woche wieder treffen wird. Seis drum, Krieg ist nie gut, es sei denn, man steht auf der Gewinnerseite.

Der DAX wurde im Späthandel bis hoch zum TH vom letzten Freitag geführt. Im Nachthandel etwa 90 Punkte down und seit dem frühen Morgen ziehen die Kurse wieder an, auf einen Stand aktuell um 0540 von 25288. XC gestern lag bei 25225. Somit hätten wir bezogen auf den jetzigen Stand ein kleines gap. Aufgrund des hohen RSI im H1 erwarte ich das es zum Handelsstart geschlossen wird, um dann entweder wieder zu steigen, bis an die obere Kanallinie, oder alternativ weiter nach unten zur 30iger bei 25183. Es sieht nicht danach aus, das sie den Index groß fallen lassen wollen, die kleineren GDs liegen steigend übereinander, alle oberhalb der 200er. Dieses werte ich bullisch. Sollte die USA doch einen Angriff durchführen, was ich aber nicht glaube, wird er am WE durchgeführt. Heute, über den Tag, wird nichts geschehen.





PS: Gestern wieder kleinere Gewinne mit DISCs und kleineren Faktordingens bei BASF und DBK generiert. In BASF bin ich nur noch in der Aktie drin, Derivate, besonders einen DISC, habe ich auf der watch. Eingestiegen bin ich in BMW und wieder DBK auch in DISCs. Je nach Nachrichtenlage bleiben beide übers WE im depot. Februar wird heute beendet, und wenn ich mir die 2 Monate anschaue, muss ich feststellen, das meine Sammelholzstrategie schöne Früchte trägt. Vor allen Dingen ist es aber nervenschonender. Wer mir folgt wird ja unter anderem im Inlinerforum über mögliche chancen informiert. An dieser Stelle einen Dank an roamingfree, der wertvolle Infos dort gibt.