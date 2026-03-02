Die Lösung für den Hunger einer wachsenden Weltbevölkerung: Bayer, K+S und MustGrow Biologics! Senf als biologische Innovationen kann die Landwirtschaft von morgen verändern!

Die Menschheit hat ein großes Problem, das alle Menschen betrifft. Auf der Erde leben heute mehr als 8 Milliarden Menschen. Jeder Mensch braucht jeden Tag Essen. Aber die Felder, auf denen wir Lebensmittel anbauen können, werden immer kleiner. Die …



