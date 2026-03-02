    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 10 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 10 / 2026
    Foto: wu yi - unsplash

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 10 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im März 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 10 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Nike (B)
    +1,42 % 02.03.
    Hoegh Autoliners
    +38,39 % 02.03.
    Lockheed Martin
    +2,57 % 02.03.
    Goldman Sachs Group
    +2,38 % 02.03.
    Regions Financial
    +4,52 % 02.03.
    Exelon
    +4,06 % 02.03.
    EVN
    +2,47 % 02.03.
    Patterson-Uti Energy
    +3,24 % 02.03.
    Harley-Davidson
    +1,95 % 02.03.
    Moody's
    +0,80 % 02.03.
    Polaris
    +3,24 % 02.03.
    McKesson
    +0,55 % 02.03.
    The Wendy's
    +5,63 % 02.03.
    Ball
    +1,24 % 02.03.
    Corteva
    +1,15 % 02.03.
    Hyatt Hotels Registered (A)
    +0,40 % 02.03.
    Tradeweb Markets Registered (A)
    +0,33 % 02.03.
    Core Natural Resources Registered
    +0,45 % 02.03.
    Houlihan Lokey Registered (A)
    +2,10 % 02.03.
    SS&C Technologies Holdings
    +1,42 % 02.03.
    Allstate
    +2,07 % 02.03.
    GATX
    +1,69 % 02.03.
    HNI
    +2,72 % 02.03.
    UL Solutions Registered (A)
    - 02.03.
    BorgWarner
    +1,31 % 02.03.
    Universal Health Services (B)
    +0,41 % 02.03.
    Advanced Drainage Systems
    +0,44 % 02.03.
    Element Solutions
    +1,25 % 02.03.
    CVR Energy
    +6,81 % 02.03.
    Garrett Motion
    - 02.03.
    Lifevantage
    +7,41 % 02.03.
    CVR Partners
    +9,12 % 02.03.
    Cactus Registered (A)
    +0,91 % 02.03.
    Stifel Financial
    +1,91 % 02.03.
    Teekay Tankers Registered (A)
    +4,24 % 02.03.
    Air Lease Registered (A)
    +1,81 % 02.03.
    M&T Bank Corporation
    +3,21 % 02.03.
    NACCO Industries (A)
    +2,89 % 02.03.
    Nicolet Bankshares
    +1,18 % 02.03.
    NBT Bancorp
    +3,18 % 02.03.
    Natural Grocers by Vitamin Cottage
    +7,83 % 02.03.
    Monarch Casino & Resort
    - 02.03.
    Select Medical Holdings
    +1,53 % 02.03.
    Group 1 Automotive
    +0,57 % 02.03.
    Associated Banc-Corp
    +3,92 % 02.03.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Pfd (I)
    - 02.03.
    FT Corp Shs
    +11,25 % 02.03.
    HireQuest
    +1,72 % 02.03.
    First Financial Bancorp
    +3,80 % 02.03.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Perp Registered Pfd Shs (G)
    - 02.03.
    F.N.B.
    +3,31 % 02.03.
    Chimera Investment Cum Red Pfd (B)
    - 02.03.
    Associated Banc-Corp Depositary Shs (E)
    - 02.03.
    Stifel Financial Depositary Shs (B)
    - 02.03.
    KeyCorp Depositary Shs (F)
    - 02.03.
    Chimera Investment 8 % Cum Conv Red Pfd (D)
    - 02.03.
    Chimera Investment 8 % Cum Red Pfd (A)
    - 02.03.
    KeyCorp Depositary Shs (G)
    - 02.03.
    Green Brick Partners Depositary Shs (A)
    - 02.03.
    KeyCorp Depositary Shs (E)
    - 02.03.
    McDonald's
    +2,40 % 03.03.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 03.03.
    KeyCorp
    +5,14 % 03.03.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 03.03.
    Piper Sandler Companies
    +1,56 % 03.03.
    Westwood Holdings Group
    +4,58 % 03.03.
    La-Z-Boy
    +2,33 % 03.03.
    Rush Enterprises (A)
    +1,38 % 03.03.
    Cass Information Systems
    +2,72 % 03.03.
    Autoliv
    +26,16 % 03.03.
    PayPal
    - 04.03.
    Halliburton
    +2,09 % 04.03.
    Lam Research
    +0,97 % 04.03.
    Odfjell Drilling
    +5,00 % 04.03.
    Old Dominion Freight Line
    +0,52 % 04.03.
    Ingersoll Rand
    +0,08 % 04.03.
    PVH
    +0,17 % 04.03.
    Yum China Holdings
    +1,64 % 04.03.
    Barings BDC
    +10,34 % 04.03.
    H.& R.Block
    +2,78 % 04.03.
    Futurefuel
    +41,22 % 04.03.
    Liberty Energy Registered (A)
    +1,43 % 04.03.
    Phibro Animal Health Registered (A)
    +3,56 % 04.03.
    Cheesecake Factory
    +2,77 % 04.03.
    Avery Dennison
    +1,59 % 04.03.
    Avnet
    +2,52 % 04.03.
    EnPro Industries
    +0,76 % 04.03.
    Equitable Holdings
    +2,36 % 04.03.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 04.03.
    BGC Group Registered (A)
    +0,77 % 04.03.
    Employers Holdings
    +2,52 % 04.03.
    WillScot Mobile Mini Holdings Registered (A)
    - 04.03.
    Rio Tinto
    - 05.03.
    Qualcomm
    +2,06 % 05.03.
    Western Digital
    - 05.03.
    Shutterstock
    +3,23 % 05.03.
    Sylvania Platinum
    +9,71 % 05.03.
    Dr. Martens
    +4,98 % 05.03.
    Rio Tinto
    +5,51 % 05.03.
    Energean
    +8,77 % 05.03.
    Expedia Group
    - 05.03.
    SLM
    +2,06 % 05.03.
    Eversource Energy
    +4,67 % 05.03.
    PZ Cussons
    +6,41 % 05.03.
    Vontier
    +0,26 % 05.03.
    The Cigna Group
    +1,63 % 05.03.
    Tempur Sealy International
    +1,00 % 05.03.
    Hancock Whitney Corporation
    +3,01 % 05.03.
    Crown Place VCT
    +5,27 % 05.03.
    HICL Infrastructure
    +6,23 % 05.03.
    Old National Bancorp
    +3,02 % 05.03.
    Jack Henry & Associates
    +1,32 % 05.03.
    Elekta (B) Fria
    +3,22 % 05.03.
    Northrim BanCorp
    +4,07 % 05.03.
    City of London Investment Group
    +8,65 % 05.03.
    American Assets Trust
    +5,51 % 05.03.
    Foresight Ventures VCT
    - 05.03.
    Lear
    +2,59 % 05.03.
    Renishaw
    +2,34 % 05.03.
    JPMorgan Global Growth & Income PLC
    +3,60 % 05.03.
    Residential Secure Income
    +7,93 % 05.03.
    MJ Gleeson
    +3,03 % 05.03.
    Temple Bar Investment Trust GBP
    +4,12 % 05.03.
    SLM Floating-Rate Pfd Shs (B)
    - 05.03.
    Utilico Emerging Markets Trust PLC
    +3,90 % 05.03.
    VH Global Energy Infrastructure Plc
    +7,66 % 05.03.
    Trifast
    +2,71 % 05.03.
    Santander UK 8.625 % Sterling Pref
    +6,26 % 05.03.
    JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC
    +4,11 % 05.03.
    General Motors
    +1,03 % 06.03.
    The Kraft Heinz Company
    +4,66 % 06.03.
    PepsiCo
    +3,14 % 06.03.
    BlackRock
    +2,36 % 06.03.
    Bank of America
    +2,50 % 06.03.
    Kimberly-Clark
    +3,57 % 06.03.
    eBay
    +1,92 % 06.03.
    L3Harris Technologies
    +2,02 % 06.03.
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    +0,46 % 06.03.
    CRH
    +2,03 % 06.03.
    Trane Technologies
    +1,00 % 06.03.
    Arthur J.Gallagher
    +0,88 % 06.03.
    Kimco Realty
    +4,48 % 06.03.
    Tapestry
    +3,69 % 06.03.
    Scorpio Tankers
    +2,40 % 06.03.
    Northern Trust
    +3,35 % 06.03.
    Kone Registered (B)
    +3,87 % 06.03.
    Genuine Parts
    +2,88 % 06.03.
    C.H.Robinson Worldwide
    +2,70 % 06.03.
    ITT
    +0,93 % 06.03.
    Edgewell Personal Care
    +1,59 % 06.03.
    Cogent Communications Holdings
    +5,59 % 06.03.
    Eastern Bancshares
    +2,96 % 06.03.
    Klepierre (ex-Compagnie Fonciere Klepierre)
    +4,12 % 06.03.
    Ferguson Enterprises
    +0,76 % 06.03.
    Molson Coors Beverage Registered (B)
    +3,07 % 06.03.
    CuriosityStream Registered (A)
    - 06.03.
    Exponent
    +1,19 % 06.03.
    Unifirst
    +0,77 % 06.03.
    Covenant Logistics Group (A)
    +0,85 % 06.03.
    Flagstar Bank N.A.
    +1,52 % 06.03.
    Wingstop
    +0,27 % 06.03.
    Kforce
    +2,39 % 06.03.
    Phinia
    +2,26 % 06.03.
    Universal Insurance Holdings
    +3,15 % 06.03.
    Terex
    +1,21 % 06.03.
    Lancaster Colony
    +1,98 % 06.03.
    Knight-Swift Transportation Holdings Registered (A)
    +1,22 % 06.03.
    Commerce Bancshares
    +1,80 % 06.03.
    Mercantile Bank
    +3,42 % 06.03.
    Koppers Holdings
    +0,65 % 06.03.
    Trustco Bank N Y
    +4,68 % 06.03.
    Wesbanco
    +4,73 % 06.03.

    Die Dividendenrenditen in der KW 10 / 2026 reichen von +0,08 % bei Ingersoll Rand bis +41,22 % bei der Futurefuel Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 10 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 10 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im März 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im März, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 10 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 10 2026
