María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde "in wenigen Wochen" nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. "Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam", sagte Machado.

Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. "Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann", sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen "neuen und gigantischen Wahlsieg" vorzubereiten.