    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

    Für Sie zusammengefasst
    • Machado kommt in wenigen Wochen nach Venezuela
    • Verließ vor 80 Tagen; viele riskierten Leben .
    • Will Präsidentin; prangert Repression jetzt an
    María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde "in wenigen Wochen" nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. "Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam", sagte Machado.

    Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. "Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann", sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen "neuen und gigantischen Wahlsieg" vorzubereiten.

    Im vergangenen Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegengenommen. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte Machado zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

    Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Die aktuelle Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe dieselbe Natur wie die vorherige, sagte Machado: "Es sind die, die gefoltert, verfolgt, eingesperrt haben, Menschen haben verschwinden lassen, umgebracht, enteignet und gelogen haben."/juw/DP/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde "in wenigen Wochen" nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     