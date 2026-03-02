    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVienna International Airport AktievorwärtsNachrichten zu Vienna International Airport
    Flughafen Wien AG 2025: Umsatzplus, Dividende & Pistenprobleme

    Trotz hoher Wertberichtigung bleibt die Flughafen Wien AG auf Wachstumskurs: Rekordpassagierzahlen, steigende Umsätze und stabile Dividende prägen das Jahr 2025.

    Flughafen Wien AG 2025: Umsatzplus, Dividende & Pistenprobleme
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • 2025 verzeichnete die Flughafen Wien AG ein Umsatzplus von 7,2% auf 1.128,9 Mio. €, trotz Wertberichtigung der 3. Piste, die das Ergebnis belastete
    • Das Nettoergebnis sank auf 210,1 Mio. € (2024: 239,5 Mio. €), hauptsächlich aufgrund der Wertberichtigung in Höhe von 55,9 Mio. €
    • Der Dividendenvorschlag für 2025 beträgt 1,65 € je Aktie, gleichbleibend zum Vorjahr, mit einer Ausschüttungsquote von rund 75%
    • Die Investitionen in 2025 beliefen sich auf 281,3 Mio. €, mit geplanten Rekordinvestitionen von rund 330 Mio. € im Jahr 2026, vor allem für den Ausbau in Wien und Malta
    • Für 2026 wird ein stabiles Nettoergebnis von etwa 210 Mio. € erwartet, trotz Tarifsenkungen und Passagierrückgangs in Wien
    • Das Passagieraufkommen erreichte 2025 mit 32,6 Mio. Reisenden einen Rekord, Ziel für 2035 sind 40 Mio. Passagiere am Flughafen Wien

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 02.03.2026.

    Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.


    ISIN:AT00000VIE62WKN:A2AMK9





