Flughafen Wien AG 2025: Umsatzplus, Dividende & Pistenprobleme
Trotz hoher Wertberichtigung bleibt die Flughafen Wien AG auf Wachstumskurs: Rekordpassagierzahlen, steigende Umsätze und stabile Dividende prägen das Jahr 2025.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- 2025 verzeichnete die Flughafen Wien AG ein Umsatzplus von 7,2% auf 1.128,9 Mio. €, trotz Wertberichtigung der 3. Piste, die das Ergebnis belastete
- Das Nettoergebnis sank auf 210,1 Mio. € (2024: 239,5 Mio. €), hauptsächlich aufgrund der Wertberichtigung in Höhe von 55,9 Mio. €
- Der Dividendenvorschlag für 2025 beträgt 1,65 € je Aktie, gleichbleibend zum Vorjahr, mit einer Ausschüttungsquote von rund 75%
- Die Investitionen in 2025 beliefen sich auf 281,3 Mio. €, mit geplanten Rekordinvestitionen von rund 330 Mio. € im Jahr 2026, vor allem für den Ausbau in Wien und Malta
- Für 2026 wird ein stabiles Nettoergebnis von etwa 210 Mio. € erwartet, trotz Tarifsenkungen und Passagierrückgangs in Wien
- Das Passagieraufkommen erreichte 2025 mit 32,6 Mio. Reisenden einen Rekord, Ziel für 2035 sind 40 Mio. Passagiere am Flughafen Wien
