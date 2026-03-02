    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Nahost-Konflikt verdirbt Rekordlaune

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax unter 25.000 erwartet wegen Nahost & Öl...
    • US-Aktien fallen wegen Erzeugerpreise und Fed.
    • Asien durchwachsen, Ölpreise (Brent/WTI) stark
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Für den Dax werden die jüngsten Ereignisse in Nahost am Montag zur Belastung. Vor allem höhere Ölpreise bereiten Sorgen. Angesichts der Eskalation im Konflikt dre USA und Israels mit dem Iran dürfte der Leitindex unter der Marke von 25.000 Punkten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,7 Prozent tiefer auf 24.848 Punkte. Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Analyst Scott Chronert von der Citigroup wollte die Bedeutung der geopolitischen Lage am Sonntag in einem Kommentar nicht unterschätzen. Die militärischen Konflikte der letzten 40 Jahre hätten gezeigt, dass die Konfliktdauer und wirtschaftliche Folgen in der Regel den größten Einfluss auf Aktienkurse haben. Der Experte verwies dabei vor allem auf die Ölpreise, die am Montag wie erwartet zunächst deutlich zugelegt haben. Eine Panik am Ölmarkt blieb gleichwohl aus, auch wenn der Iran den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, einschränkte.

    USA: - VERLUSTE - Die wichtigsten US-Aktienmärkte sind mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen weitere Zinssenkungen lieferten. Zudem hielten sich die Anleger wegen einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende mit Engagements zurück. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,05 Prozent bei 48.977,92 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,3 Prozent. Die Monatsbilanz ist mit einem Plus von 0,2 Prozent positiv. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,43 Prozent auf 6.878,88 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,30 Prozent auf 24.960,04 Punkte abwärts.

    ASIEN: - DURCHWACHSEN - Der deutliche Ölpreisanstieg infolge der Eskaltion des Konflikts zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite hat zum Wochenstart die Börse in Tokio deutlich belastet. Der Leitindex japanische Nikkei 225 fiel kurz vor dem Handelsende um 1,7 Prozent. Japan ist als rohstoffarmes Land von Energieimporten besonders abhängig, weshalb die Wirtschaft höhere Ölpreise schnell zu spüren bekommt. In China war das Bild durchwachsen. Während der von technologiewerten stärker geprägte Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 1,9 Prozent nachgab, legte der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,4 Prozent. Anleger schauen bereits auf den Beginn des chinesischen Volkskongresses später in dieser Woche. Sie erhoffen sich Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft des Landes. Der australische ASX hielt sich zudem knapp in der Gewinnzone.

    ^
    DAX 25284,26 -0,02%
    XDAX 25202,65 -0,55%
    EuroSTOXX 50 6138,41 -0,38%
    Stoxx50 5294,26 0,13%

    DJIA 48977,92 -1,05%
    S&P 500 6878,88 -0,43%
    NASDAQ 100 24960,04 -0,30%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 130,42 +0,08% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1754 -0,52% USD/Yen 156,91 0,47% Euro/Yen 184,42 -0,06% °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 66.580 1,23% (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 78,30 +5,43 USD WTI 71,71 +4,69 USD °

    /mis




    Verfasst von dpa-AFX
