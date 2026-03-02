    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Nahost-Eskalation

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis schießt zweistellig hoch, Gold auf Rekordkurs, Aktien fallen

    Die Eskalation im Nahen Osten hat die globalen Finanzmärkte zum Wochenstart in den Krisenmodus versetzt. Während die Rohölpreise explodieren, flüchten Investoren in sichere Häfen wie Gold. Aktien fallen weltweit zurück.

    Für Sie zusammengefasst
    Nahost-Eskalation - Ölpreis schießt zweistellig hoch, Gold auf Rekordkurs, Aktien fallen
    Foto: Victor M Matos, Victor M. Matos - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

    Die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten ist am Wochenende eskaliert: Luftangriffe der USA und Israels trafen strategische Ziele im Iran, wobei laut US-Präsident Trump auch der langjährige oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde. Exil-Iraner auf der ganzen Welt jubelten in der Hoffnung auf einen Regimewechsel. Die Reaktion der Märkte folgte prompt und heftig.

    Energiemärkte: Versorgungsängste treiben Preise

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.628,14€
    Basispreis
    18,03
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.387,27€
    Basispreis
    18,29
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der wichtigste Indikator für die geopolitische Erschütterung ist der Ölpreis. Die internationale Referenzsorte Brent sprang unmittelbar nach Handelsbeginn um 13 Prozent auf über 82 US-Dollar pro Barrel – ein Niveau, das seit über einem Jahr nicht mehr erreicht wurde. Das US-Pendant WTI legte um fast 10 Prozent zu.

    Hintergrund ist die faktische Lähmung der Straße von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten die Meerenge für gesperrt; Satellitenbilder zeigen einen fast vollständigen Stillstand des Schiffsverkehrs. Da durch dieses Nadelöhr täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs transportiert wird, warnen Analysten von Wood Mackenzie bereits vor einem Anstieg auf über 100 US-Dollar, sollte der Schiffsverkehr nicht kurzfristig wiederhergestellt werden.

    Die Bemühungen der OPEC+, die Produktion am Sonntag um 220.000 Barrel pro Tag anzuheben, verpufften weitgehend. Der Markt sei derzeit mehr darum besorgt, ob das Öl physisch bewegt werden kann, als um theoretische Förderkapazitäten, sagen Experten.

    Flucht aus Aktien in "Sichere Häfen"

    An den Aktienbörsen herrscht "Risk-off"-Stimmung. Die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq rutschten am Montagmorgen um jeweils rund 1 Prozent ab. Besonders hart traf es die regionalen Märkte im Nahen Osten: Der saudische Tadawul-Index verlor zeitweise 4,6 Prozent, der ägyptische EGX30 sackte um 6 Prozent ab, zeigen Bloomberg-Daten.

    Im Gegenzug profitiert Gold. Das Edelmetall verteuerte sich um mehr als 2 Prozent auf rund 5.390 US-Dollar pro Unze. Auch der US-Dollar legte als Krisenwährung gegenüber dem Euro um zuletzt 0,8 Prozent zu. Kryptowährungen zeigten sich volatil: Bitcoin rutschte zeitweise unter 64.000 US-Dollar, konnte sich aber später im Bereich von 67.000 US-Dollar stabilisieren.

    Ausblick: Alles hängt von Teheran ab

    Während Energieaktien wie Saudi Aramco (+3 %) oder Woodside Energy (+5 %) gegen den Trend zulegen, bleibt die Unsicherheit für die Weltwirtschaft extrem hoch. Experten sind sich einig: Die weitere Marktentwicklung in den nächsten 72 Stunden hängt allein davon ab, wie massiv die iranischen Vergeltungsschläge gegen die zivile und energetische Infrastruktur der Golfstaaten ausfallen werden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nahost-Eskalation Ölpreis schießt zweistellig hoch, Gold auf Rekordkurs, Aktien fallen Ein massiver Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran hat die globalen Finanzmärkte zum Wochenstart in den Krisenmodus versetzt. Während die Rohölpreise explodieren, flüchten Investoren in sichere Häfen wie Gold. Die Aktienmärkte verbuchen weltweit deutliche Verluste.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     