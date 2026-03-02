Bullen überraschend schwach

Ein entscheidender Bereich liegt zwischen 48.323 und 48.860 Punkten. Fällt der Index nachhaltig unter diese Zone, die als Verkaufssignal gilt, und unterschreitet zudem den EMA 50 sowie den bestehenden Aufwärtstrend, wäre das ein deutliches Zeichen für einen mittelfristigen Richtungswechsel. In diesem Fall könnten sich verstärkt Chancen auf der Verkäuferseite ergeben.

Seit Wochen bewegen sich die großen US-Indizes insgesamt kaum vom Fleck. Es kommt zwar zu kurzfristigen Ausschlägen nach oben oder unten, ein klarer Trend ist jedoch nicht erkennbar. Seit Anfang 2026 verdichten sich beim Dow Jones die Hinweise auf eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS), ein klassisches charttechnisches Umkehrmuster.

Ein Tagesschlusskurs unter 48.323 Punkten würde dieses Szenario klar bestätigen. Erste mögliche Kursziele lägen dann bei 47.824 und darunter bei 47.131 Punkten. Perspektivisch müsste sogar ein Rückgang auf 46.676 Punkte einkalkuliert werden. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, ergäbe sich daraus eine überdurchschnittliche Renditechance.

Allerdings sind die Börsen aktuell stark von politischen Entwicklungen beeinflusst. Daher sollten sowohl nach unten als auch nach oben Fehlsignale – insbesondere im Tagesverlauf – berücksichtigt werden. Angesichts der unsicheren geopolitischen Lage ist in den kommenden Tagen zudem mit deutlich steigender Volatilität zu rechnen.

Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 48.323 Punkte

Kursziele : 47.824/46.676 Punkte

Renditechance via DU60R9 : 250 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU09XN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,15 - 6,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43.850,00 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 43.850,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 48.859,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 61,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60R9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,84 - 6,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.800,82 US-Dollar Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 49.800,82 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 48.859,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 46.676 Punkte Hebel: 60,61 Kurschance: + 250 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.