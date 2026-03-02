Mehr Zeit verschafft

Seit Ende November hat sich im Kursverlauf eine noch nicht vollständig ausgeprägte sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) gebildet und dem Wertpapier noch etwas Zeit verschafft – ein charttechnisches Muster, das häufig auf fallende Kurse hindeutet. Sollte die Aktie unter die wichtige Marke von 297,50 US-Dollar rutschen, würde dieses Verkaufssignal aktiviert. In diesem Fall könnten in den kommenden Wochen weitere Kursverluste folgen.

Vergleichsweise stabil zeigte sich innerhalb der Gruppe noch die Aktie von Alphabet Inc., dem Mutterkonzern von Google. Doch auch hier mehren sich inzwischen die Anzeichen für eine mögliche Trendwende nach unten.

Als nächste Zielmarken würden dann 270,47 und darunter 255,24 US-Dollar in den Fokus rücken. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnten sich daraus entsprechende Chancen ergeben. Solange die weltweiten Krisenherde und geopolitischen Unsicherheiten bestehen, dürfte die Zurückhaltung vieler Investoren an den Finanzmärkten anhalten.

Um das negative Szenario abzuwenden, müsste die Alphabet-Aktie auf Tagesbasis mindestens über 329,00 US-Dollar steigen. Dann bestünde die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung mit möglichen Kurszielen bei 350,15 US-Dollar. Allerdings könnte selbst ein solcher Anstieg später noch in ein sogenanntes Doppelhoch münden – ein weiteres Warnsignal aus charttechnischer Sicht, wenn auch in anderer Form.

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 297,50 US-Dollar

Kursziele : 270,47/255,24 US-Dollar

Renditechance via DU78LB : 210 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5PAS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,11 - 2,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 287,2074 US-Dollar Basiswert: Alphabet Class C Inc. KO-Schwelle: 287,2074 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 311,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU78LB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,99 - 2,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 334,9915 US-Dollar Basiswert: Alphabet Class C Inc. KO-Schwelle: 334,9915 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 311,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 255,24 US-Dollar Hebel: 13,18 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.