Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 94,95 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 94,95 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,19 %
|1 Monat
|+23,24 %
|3 Monate
|+62,40 %
|1 Jahr
|+201,69 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 31,47075USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 94,95USD ein Wert von 15.084,6USD geworden – ein Gewinn von +201,69 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, vorsichtiges Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig gab es Enttäuschung, da Silber heute schlechter als Gold performte. Andere nutzen Silber als Absicherung gegen Inflation und als Sachwert, sehen aber auch Volatilität. In den letzten 14 Tagen war der Kurs wechselhaft; beispielhaft fiel er von ca. 50 auf 45.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|406,65EUR
|+1,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|147,68EUR
|+3,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|305,34EUR
|+1,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|492,10EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|124,16EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|751,75EUR
|+1,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|426,00EUR
|+1,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|89,04EUR
|+3,26 %
|Long
|1
|0,00
|147,25EUR
|+2,97 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,026EUR
|-0,49 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.