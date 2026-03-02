Bärenattacke Silber fällt auf 94,95 USD

-3,17 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,19 % 1 Monat +23,24 % 3 Monate +62,40 % 1 Jahr +201,69 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 94,95. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 31,47075USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 94,95USD ein Wert von 15.084,6USD geworden – ein Gewinn von +201,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, vorsichtiges Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig gab es Enttäuschung, da Silber heute schlechter als Gold performte. Andere nutzen Silber als Absicherung gegen Inflation und als Sachwert, sehen aber auch Volatilität. In den letzten 14 Tagen war der Kurs wechselhaft; beispielhaft fiel er von ca. 50 auf 45.