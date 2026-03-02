Edison Lithium ernennt A. Paul Gill zum Chief Executive Officer und Direktor

Vancouver, British Columbia, 1. März 2026 / IRW-Press / Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTC PINK: EDDYF; FWB: VV0) („Edison“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von A. Paul Gill zum Chief Executive Officer, President und Direktor des Unternehmens mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt zu geben.

Herr Gill verfügt als Unternehmensgründer und Finanzexperte über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau, der Umstrukturierung und dem Ausbau von Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Bergbau, Energie, Automatisierung und Technologie.

Seine Karriere im Bergbausektor begann 2001 als Gründungsdirektor des Unternehmens Norsemont Mining Corp., das schließlich 2011 von HudBay Minerals für 512 Millionen $ übernommen wurde. Nach diesem Erfolg gründete er Lomiko Metals, ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das für sein Graphitprojekt Entwicklungszuschüsse in Gesamthöhe von 16,7 Millionen $ sowohl vom US-Verteidigungsministerium als auch vom kanadischen Rohstoffministerium für natürliche Ressourcen erhielt. Anschließend wechselte Herr Gill als Chief Executive Officer zu Pampa Metals Corp. (jetzt Andina Copper), einem südamerikanischen Kupferexplorationsunternehmen, das sich inzwischen zu einem bedeutenden Projektentwickler in Südamerika entwickelt hat.

Derzeit ist er Direktor von Promethieus Technologies Inc., einem Unternehmen, das in neue Technologien investiert und seinen Schwerpunkt dabei auf die Halbleiterindustrie legt, sowie Chief Executive Officer von Triple One Metals Inc. In diesen Funktionen bringt er seine Erfahrung und Expertise in den Bereichen Finanzen, Fusionen und Übernahmen sowie strategischer Unternehmensentwicklung ein. Herr Gill schloss 1983 sein Studium an der Simon Fraser University mit einem Bachelor of Arts ab.

„Ich freue mich sehr, Edison Lithium beizutreten, und sehe der Zusammenarbeit mit dem Managementteam und dem Board entgegen, um auf dem Fundament des Unternehmens aufzubauen, seine Projekte auszubauen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen“, so Herr Gill.

Das Unternehmen heißt Herrn Gill mit Freude im Unternehmen willkommen, da seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte für die Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein wird. A. Paul Gill ersetzt Nathan Rotstein, der sich aus seinen Management- und Board-Funktionen zurückgezogen hat. Das Unternehmen dankt Herrn Rotstein für seine Beiträge und seine Führungsrolle während seiner Amtszeit und teilt mit, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.