Das Projekt Aurora von EMP Metals und Saltworks erhält 1 Mio. $ Förderung vom Integrated Marketplace von British Columbia

Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und sein Projektpartner Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) freuen sich, die Gewährung einer Förderung in Höhe von 1 Mio. $ durch das Programm Integrated Marketplace (IM) der Regierung von British Columbia bekannt zu geben. Die Mittel werden von Innovate BC im Rahmen des kürzlich angekündigten Mining & Critical Minerals Testbed bereitgestellt. Das vom IM unterstützte Projekt wird im Rahmen des Projekts Aurora die Lithiumveredelungstechnologie der nächsten Generation demonstrieren.

EMP Metals Corp. fungiert als Projektträger im Rahmen des IM-Programms, während Saltworks als Partner und lösungsorientierter Dienstleister mit Sitz in British Columbia an dem Projekt beteiligt ist. Saltworks schließt derzeit den Bau und die Fertigung der bahnbrechenden Technologie in British Columbia ab. Anschließend wird sie zum aktiven Lithium-Bohrloch von EMP Metals in Saskatchewan transportiert.

Am Freitag, dem 27. Februar, begrüßte Saltworks den kanadischen Minister Ravi Kahlon und Vertreter der Regierung von British Columbia in seiner Zentrale in Richmond. Dort wurde die Förderung für EMP Metals und das Projekt Aurora offiziell bekannt gegeben. Im Rahmen des Besuchs wurden die Forschungs- und Produktionsanlagen von Saltworks besichtigt, in denen das Lithiumveredelungssystem für das Projekt Aurora derzeit errichtet und in Betrieb genommen wird (siehe Foto).

Das IM-Projekt umfasst die Planung, Fertigung und den Betrieb eines Lithiumveredelungs-Demonstrationssystems der zweiten Generation, Tests, die Erfassung von Leistungsdaten und eine Marktbewertung. Das Projekt ist als Testumgebung für den Bergbau und kritische Mineralien positioniert und soll moderne Verfahrenstechnologien unter realen Betriebsbedingungen validieren und den Weg zur kommerziellen Nutzung ebnen.

Sheila Schindel, Managing Director Commercialization and IP Programs bei Innovate BC, sagte: „In British Columbia gibt es eine dynamische, wachsende Gemeinschaft zukunftsorientierter Unternehmen, die die nächste Generation der Bergbautechnologie entwickeln. Durch das neue Mining and Critical Minerals Testbed von Integrated Marketplace können wir das Risiko für Unternehmen wie EMP Metals bei der Einführung innovativer Lösungen verringern und gleichzeitig Innovatoren wie Saltworks Technologies dabei unterstützen, Lösungen in realen Betriebsumgebungen einzusetzen und sie für eine Skalierung zu positionieren – was letztlich zum Wachstum, Wandel und zur Stärkung des Bergbausektors der Provinz beiträgt.“