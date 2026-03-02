    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMP Metals AktievorwärtsNachrichten zu EMP Metals
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Projekt Aurora von EMP Metals und Saltworks erhält 1 Mio. $ Förderung vom Integrated Marketplace von British Columbia

    Das Projekt Aurora von EMP Metals und Saltworks erhält 1 Mio. $ Förderung vom Integrated Marketplace von British Columbia
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und sein Projektpartner Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) freuen sich, die Gewährung einer Förderung in Höhe von 1 Mio. $ durch das Programm Integrated Marketplace (IM) der Regierung von British Columbia bekannt zu geben. Die Mittel werden von Innovate BC im Rahmen des kürzlich angekündigten Mining & Critical Minerals Testbed bereitgestellt. Das vom IM unterstützte Projekt wird im Rahmen des Projekts Aurora die Lithiumveredelungstechnologie der nächsten Generation demonstrieren.

     

    EMP Metals Corp. fungiert als Projektträger im Rahmen des IM-Programms, während Saltworks als Partner und lösungsorientierter Dienstleister mit Sitz in British Columbia an dem Projekt beteiligt ist. Saltworks schließt derzeit den Bau und die Fertigung der bahnbrechenden Technologie in British Columbia ab. Anschließend wird sie zum aktiven Lithium-Bohrloch von EMP Metals in Saskatchewan transportiert.

     

    Am Freitag, dem 27. Februar, begrüßte Saltworks den kanadischen Minister Ravi Kahlon und Vertreter der Regierung von British Columbia in seiner Zentrale in Richmond. Dort wurde die Förderung für EMP Metals und das Projekt Aurora offiziell bekannt gegeben. Im Rahmen des Besuchs wurden die Forschungs- und Produktionsanlagen von Saltworks besichtigt, in denen das Lithiumveredelungssystem für das Projekt Aurora derzeit errichtet und in Betrieb genommen wird (siehe Foto).

     

    Das IM-Projekt umfasst die Planung, Fertigung und den Betrieb eines Lithiumveredelungs-Demonstrationssystems der zweiten Generation, Tests, die Erfassung von Leistungsdaten und eine Marktbewertung. Das Projekt ist als Testumgebung für den Bergbau und kritische Mineralien positioniert und soll moderne Verfahrenstechnologien unter realen Betriebsbedingungen validieren und den Weg zur kommerziellen Nutzung ebnen.

     

    Sheila Schindel, Managing Director Commercialization and IP Programs bei Innovate BC, sagte: „In British Columbia gibt es eine dynamische, wachsende Gemeinschaft zukunftsorientierter Unternehmen, die die nächste Generation der Bergbautechnologie entwickeln. Durch das neue Mining and Critical Minerals Testbed von Integrated Marketplace können wir das Risiko für Unternehmen wie EMP Metals bei der Einführung innovativer Lösungen verringern und gleichzeitig Innovatoren wie Saltworks Technologies dabei unterstützen, Lösungen in realen Betriebsumgebungen einzusetzen und sie für eine Skalierung zu positionieren – was letztlich zum Wachstum, Wandel und zur Stärkung des Bergbausektors der Provinz beiträgt.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das Projekt Aurora von EMP Metals und Saltworks erhält 1 Mio. $ Förderung vom Integrated Marketplace von British Columbia Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und sein Projektpartner Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) freuen sich, die Gewährung einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     