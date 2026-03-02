    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    ENCORD SICHERT SICH 60 MILLIONEN US-DOLLAR IN SERIE-C-FINANZIERUNGSRUNDE ZUR SKALIERUNG DER KI-NATIVEN DATENINFRASTRUKTUR, WÄHREND PHYSISCHE KI DEN WENDEPUNKT ERREICHT

    Die von Wellington Management geführte Finanzierungsrunde bringt die Gesamtfinanzierung von Encord auf 110 Millionen Dollar. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten ein 10-faches Wachstum des Umsatzes mit physischer KI

    SAN FRANCISCO, 2. März 2026  /PRNewswire/ -- Encord, das Dateninfrastrukturunternehmen für physische KI, gab heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Wellington Management bekannt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 110 Millionen US-Dollar erhöht. Neben den bestehenden Investoren Y Combinator, CRV, N47, Crane Venture Partners und Harpoon Ventures beteiligten sich auch die neuen Investoren Bright Pixel Capital und Isomer Capital an der Runde.

    Die Investition wird Encord dabei helfen, seine KI-native Dateninfrastrukturplattform zu skalieren, die KI-Teams dabei unterstützt, die multimodalen Daten zu verwalten, zu kuratieren, zu kommentieren und abzugleichen, auf die physische KI-Systeme angewiesen sind. Dazu gehören Audio-, Video-, Bild- und Sensordaten, 3D-Punktwolken und andere Formate, für die herkömmliche Datenplattformen nicht ausgelegt waren.

    Encord arbeitet mit über 300 KI-Teams weltweit zusammen, darunter Woven by Toyota, Skydio, AXA Financial und zahlreiche physische KI- und Frontier-Labs. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten aufgrund des Anstiegs der physischen KI ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und Datenvolumen auf seiner Plattform.

    Der Wendepunkt in der physischen KI

    Die Serie-C-Finanzierungsrunde von Encord erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem physische KI, die Roboter, autonome Fahrzeuge, Drohnen und andere Systeme in der realen Welt antreibt, in eine neue, explosive Wachstumsphase eintritt. Nach jahrelangen Labordemonstrationen und Pilotprogrammen gehen diese Systeme nun in Produktion. Analysten gehen davon aus, dass allein in den nächsten vier Jahren mehr als 400 Millionen KI-Roboter in Betrieb gehen werden und dass der Umfang der physischen KI-Industrie im gleichen Zeitraum 30 Milliarden Dollar übersteigen wird.

