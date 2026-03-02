    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einzelhandelsumsatz im Januar gesunken

    Foto: Büroartikel-Geschäft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im Januar 2026 gegenüber Dezember kalender- und saisonbereinigt real um 0,9 Prozent gesunken. Nominal blieb der Umsatz im Januar 2026 unverändert auf dem Niveau des Vormonats, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Umsatz real um 1,2 Prozent und nominal um 2,5 Prozent. Im Dezember 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber November 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 1,2 Prozent (vorläufiger Wert: +0,1 Prozent) und nominal 1,1 Prozent (vorläufiger Wert: -0,1 Prozent).

    Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln blieb im Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt real unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Nominal stieg er um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 2,2 Prozent und nominal 4,5 Prozent.

    Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,7 Prozent und nominal um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 wuchsen die Umsätze real um 0,4 Prozent und nominal um 0,8 Prozent.

    Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 2,5 Prozent und nominal 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 2,1 Prozent und nominal 2,0 Prozent.



