JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell wegen der Eskalation im Nahen Osten von 3400 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 37,19EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 34
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
