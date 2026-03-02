JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP wegen der Eskalation im Nahen Osten von 500 auf 520 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Lofting präferiert Eni, Shell, Totalenergies und Galp./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 5,829EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



