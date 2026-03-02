AKTIEN IM FOKUS
Reisewerte vorbörslich schwer belastet von Nahost-Eskalation
- Reiseaktien vorbörslich stark unter Druck!!!
- Lufthansa streicht Nahostflüge, Ölpreis steigt
- JPMorgan: Konflikt schädigt Airlines, Ryanair!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Reisebranche zeigen sich am Montag im vorbörslichen Handel stark betroffen von der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Der Tui-Kurs brach auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zehn Prozent ein und jener der Lufthansa um fast zehn Prozent. Für die Titel der Fluggesellschaft droht damit ein weiterer Rückschlag im Rennen um eine mögliche Rückkehr in den Dax .
Ein Sprecher der Lufthansa hatte am Samstag erklärt, dass mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten ausgesetzt werden nach dem Angriff auf den Iran durch Israel und die USA. Die Ölpreise haben nach der Eskalation im Nahen Osten erwartungsgemäß kräftig zugelegt. Auf der Urlaubsinsel Zypern ist der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri in der Nacht zum Montag mutmaßlich von einer Drohne angegriffen worden.
Der Iran-Konflikt sei negativ für die Profitabilität von Fluggesellschaften und dürfte sich zumindest kurzfristig auf die Stimmung von Anlegern auswirken, schrieb der JPMorgan-Analyst Harry Gowers am Montag. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Behinderungen, steigende Ölpreise und eine möglicherweise geringere Nachfrage. Ryanair hält er in diesem Umfeld für ein vergleichsweise defensives Investment./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,28 % und einem Kurs von 8,38 auf Tradegate (02. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -16,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,30 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +73,89 %/+20,39 % bedeutet.
