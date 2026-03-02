JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" belassen. Die Aktien von Flughafenbetreibern hätten in vergleichbaren Situationen eher geschwächelt, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seiner ersten Reaktion auf die militärische Eskalation im Nahen Osten. Fraport, Aeroports de Paris und Flughafen Zürich sieht er mit rund 5 Prozent Geschäftsanteil mit Bezug zu dieser Region vergleichsweise stark betroffen, Aena nur geringfügig./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 80,40EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



