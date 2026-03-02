Budimex Aktie fällt auf 188,15€ - 02.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Budimex Aktie. Mit einer Performance von -1,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Budimex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,56 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Budimex Aktie damit um +5,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Budimex +26,41 % gewonnen.

Budimex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,68 % 1 Monat +17,44 % 3 Monate +25,56 % 1 Jahr +45,95 %

Informationen zur Budimex Aktie

Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,81 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Budimex

Eiffage, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,95 %. Vinci notiert im Minus, mit -5,07 %.

Budimex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.