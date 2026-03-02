Bechtle Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,16 % - 02.03.2026

Die Bechtle Aktie ist bisher um -4,16 % auf 32,68€ gefallen. Das sind -1,42 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bechtle Aktionäre einen Verlust von -22,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +1,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Bechtle auf -23,06 %.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,58 % 1 Monat -22,81 % 3 Monate -22,27 % 1 Jahr -0,06 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,12 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -1,68 %. DATAGROUP notiert im Minus, mit -1,38 %. Accenture Registered (A) verliert -0,92 %

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.