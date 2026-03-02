Vinci - Aktie auf Talfahrt - 02.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Vinci Aktie. Mit einer Performance von -5,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Vinci Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,07 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vinci in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,84 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Vinci Aktie damit um -6,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,11 % gewonnen.

Vinci Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,30 % 1 Monat +16,27 % 3 Monate +13,84 % 1 Jahr +24,11 %

Informationen zur Vinci Aktie

Es gibt 582 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,47 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,61 %. Eiffage notiert im Minus, mit -3,95 %. ACS Actividades de Construccion y Servicios notiert im Minus, mit -4,50 %.

Vinci Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.