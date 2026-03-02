GFT Technologies - Aktie unter Druck -4,53 % - 02.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Mit einer Performance von -4,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,19 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GFT Technologies Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,83 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +5,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GFT Technologies eine negative Entwicklung von -16,54 % erlebt.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,92 % 1 Monat -23,96 % 3 Monate -15,83 % 1 Jahr -21,14 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 401,21 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,55 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,92 %.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.