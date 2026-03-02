Amadeus FiRe - Aktie zeigt Schwäche - 02.03.2026

Die Amadeus FiRe Aktie notiert aktuell bei 28,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,75 € entspricht. Der Kursrückgang der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,58 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amadeus FiRe Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -36,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um +1,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Amadeus FiRe bisher ein Minus von -33,95 %.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,25 % 1 Monat -27,64 % 3 Monate -36,18 % 1 Jahr -63,26 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,26 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adecco Group, Randstad und Co.

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Randstad notiert im Minus, mit -1,81 %.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.