JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,91 % und einem Kurs von 21,09 auf Tradegate (02. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +16,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 64,34 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -16,03 %/+8,67 % bedeutet.