    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Eni-Ziel auf 22€, Rating steigt.
    • 20-30% Öl/Gas via Hormus; Sicherheit im Fokus.
    • Anleger: Öl-Hebel favorisieren; Eni ab $70/bbl
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro
    Foto: Eni S.p.A.

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ENI S.p.A.!
    Long
    19,06€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    21,98€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ENI

    +2,63 %
    +16,38 %
    +26,95 %
    +33,05 %
    +55,11 %
    +64,44 %
    +128,35 %
    +62,30 %
    +262,62 %
    ISIN:IT0003132476WKN:897791

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,91 % und einem Kurs von 21,09 auf Tradegate (02. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +16,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 64,34 Mrd..

    ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -16,03 %/+8,67 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 22 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,00, was eine Steigerung von +7,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ENI - 897791 - IT0003132476

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ENI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     