ANALYSE-FLASH
JPMorgan dreht Eni auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 22 Euro
- JPMorgan hebt Eni-Ziel auf 22€, Rating steigt.
- 20-30% Öl/Gas via Hormus; Sicherheit im Fokus.
- Anleger: Öl-Hebel favorisieren; Eni ab $70/bbl
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,91 % und einem Kurs von 21,09 auf Tradegate (02. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +16,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 64,34 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -16,03 %/+8,67 % bedeutet.
