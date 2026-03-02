JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 70,69 auf Tradegate (02. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +8,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,98 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 153,93 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -16,77 %/+11,92 % bedeutet.