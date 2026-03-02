Iran-Schock zerreißt Bitcoin – der Ölpreis wird zur gefährlichsten Variablen

Gleichzeitig schockierten die Rohstoffmärkte: Brent-Öl stieg um bis zu 13 Prozent, WTI um fast 10 PRozent – der stärkste Anstieg seit vier Jahren. Das Öl-Momentum nährt Inflationsängste und drückt auf risikoreiche Anlagen. "Rohöl bleibt die entscheidende Risikovariable", warnte Sean Farrell von Fundstrat. Solange Energiepreise steigen, bleibt Bitcoin anfällig.

Bitcoin ist schwach in die neue Woche gestartet und notierte am Montagmorgen erneut unter 66.000 US-Dollar. Der Markt arbeitet noch immer die Eskalation im Nahen Osten auf, nachdem die USA und Israel den Iran angegriffen hatten und Teheran mit Angriffen auf Ziele in mehreren Golfstaaten reagierte. Der Kurs war am Samstag zunächst auf rund 63.000 US-Dollar abgestürzt, sprang im Zuge von Gerüchten über den Tod des iranischen Oberhaupts Ali Chamenei jedoch wieder über 68.000 US-Dollar. Diese extreme Intraday-Volatilität prägt die Stimmung weiter. Chameneis Tod wurde mittlerweile von Irans Staatsmedien bestätigt.

Trotz des geopolitischen Drucks zeigt sich der Kryptomarkt widerstandsfähiger als in früheren Krisen. Ether hielt sich über 1.900 US-Dollar, und mehrere Altcoins verzeichneten nur moderate Rückgänge. Farrell argumentiert, dass geopolitische Schocks "meist Kaufgelegenheiten" seien, solange sie nicht in dauerhafte wirtschaftliche Schäden umschlagen.

Das Optionsbild macht dennoch die Nervosität sichtbar: Put-Optionen im Wert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar sind auf den Strike von 60.000 US-Dollar konzentriert. Händler sichern sich damit gegen weitere Verluste ab. Gleichzeitig betonen Marktbeobachter, dass die Abverkäufe nicht in neue Panik übergingen. "Fehlen die Folgeverkäufe, spricht das für eine mögliche Erschöpfung der Verkäufer", sagte Charlie Sherry von BTC Markets.

Makroökonomisch verhärtet sich der Druck: Die Renditen für US-Staatsanleihen sprangen auf den niedrigsten Stand seit 11 Monaten, Gold kletterte auf über 5.300 US-Dollar, der US-Dollar legte kräftig zu – klassische Safe-Haven-Ströme, die Bitcoin kurzfristig belasten.

Langfristig sehen einige Stimmen jedoch klare Chancen. BitMEX-Gründer Arthur Hayes argumentiert, dass jeder größere US-Konflikt im Nahen Osten historisch zu Zinssenkungen oder verstärkter Geldschöpfung der Federal Reserve geführt habe. Mehr Liquidität würde sich mit Verzögerung positiv auf Bitcoin auswirken.

Während Bitcoin seit Jahresbeginn rund 25 Prozent verloren hat und weit unter seinem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar liegt, hält sich der Markt in einer engen Spanne unter 70.000 US-Dollar. Kurzfristig bleibt geopolitische Unsicherheit tonangebend – mittel- bis langfristig könnte der Konflikt jedoch die geldpolitischen Weichen stellen, die Bitcoin wieder Rückenwind geben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



