Shopify Aktie fällt um -2,60 % - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Shopify Aktie. Mit einer Performance von -2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 99,50€, mit einem Minus von -2,60 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Shopify insgesamt ein Minus von -21,91 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,05 % verloren.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,02 % 1 Monat -4,95 % 3 Monate -21,91 % 1 Jahr -7,15 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,93 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,13 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.