    Aker BP Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Aker BP Aktie, bisher, um +8,18 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aker BP Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Aker BP ist ein führendes norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf spezialisiert hat. Es konkurriert mit Unternehmen wie Equinor und Lundin Energy. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die strategische Partnerschaft mit Aker ASA und BP, die technologische Vorteile bietet.

    Aker BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Aker BP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,18 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Aker BP Aktie. Nach einem Plus von +1,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,50, mit einem Plus von +8,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Aker BP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +36,60 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aker BP einen Anstieg von +31,88 %.

    Aker BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,22 %
    1 Monat +19,34 %
    3 Monate +36,60 %
    1 Jahr +45,07 %

    Informationen zur Aker BP Aktie

    Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,06 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,24 %. Equinor notiert im Plus, mit +6,74 %. ENI notiert im Plus, mit +6,89 %. Shell legt um +5,62 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +4,87 %.

    Aker BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aker BP

    +6,81 %
    +15,22 %
    +19,34 %
    +36,60 %
    +45,07 %
    +13,41 %
    +29,81 %
    +705,40 %
    ISIN:NO0010345853WKN:A0LHC1



