Cenovus Energy Aktie legt weiter zu - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cenovus Energy Aktie. Mit einer Performance von +8,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cenovus Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,545€, mit einem Plus von +8,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Cenovus Energy ist ein führendes kanadisches Energieunternehmen, das sich auf die Produktion von Rohöl und Erdgas spezialisiert hat. Es zeichnet sich durch innovative Technologien zur Emissionsreduktion aus und konkurriert mit Unternehmen wie Suncor und Imperial Oil.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Cenovus Energy einen Gewinn von +35,79 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cenovus Energy +45,19 % gewonnen.

Cenovus Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,65 % 1 Monat +28,65 % 3 Monate +35,79 % 1 Jahr +55,78 %

Informationen zur Cenovus Energy Aktie

Es gibt 2 Mrd. Cenovus Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,63 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Cenovus Energy

Canadian Natural Resources, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,32 %. Exxon Mobil notiert im Plus, mit +9,15 %. ConocoPhillips notiert im Plus, mit +8,28 %.

Cenovus Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cenovus Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cenovus Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.