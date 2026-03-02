SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,18 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -19,99 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -20,30 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,41 % 1 Monat -2,35 % 3 Monate -19,99 % 1 Jahr -37,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SAP: Diskussionen über verschobene 4HANA-Umstiege, Unsicherheit zur Trendrichtung, Hinweise auf möglichen Boden durch hohes Software-ETF-Volumen, technische Analyse mit Basis 165–170 EUR, kritischem Tief 159,6–162 EUR, Trigger/Widerstand 176–180 EUR (Breakout über 180 EUR bullisch, SL ~164 EUR). Erwähnt werden Quartalszahlen/Markteinflüsse und AI-Debatten; vereinzelte Erwartungen an einen Retest 150 EUR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,10 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,92 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,81 %. ServiceNow verliert -1,94 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,23 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.