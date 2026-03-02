    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie - Kurs legt am 02.03.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +6,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Mit einer Performance von +6,00 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.766,50, mit einem Plus von +6,00 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Rheinmetall einen Gewinn von +20,00 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +10,56 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,56 %
    1 Monat -2,10 %
    3 Monate +20,00 %
    1 Jahr +44,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen zu Kursverlauf und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: kurzfristig wird die Aktie als Relativgewinner bei geopolitischen Krisen gesehen (aktuelle Indikation ~1.735 €), Trader diskutieren technische Marken (Nachfrage-Range 1.560–1.610 €, CEO‑Kauf bei ~1.572 €) sowie die andauernde Konsolidierung. Fundamental spielen volle Auftragsbücher, der Dänemark‑Auftrag, MGCS‑Unsicherheit, Gewinn‑Guidance und die März‑Zahlen eine Rolle.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,80 Mrd. € wert.

    Eskalation in Nahost belastet Kurse schwer


    Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

    3 mögliche Profiteure des Iran-Kriegs: Rheinmetall, First Majestic Silver und Silver North Resources: Kommt es zum neuen Silber-Rausch im Schatten des Kriegs?


    Die Weltbühne bebt, und während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten durch die jüngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran einen neuen, gefährlichen Punkt erreicht haben, richten sich die Augen der Investoren auf eine ganz besondere …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,50 %. Thales notiert im Plus, mit +6,83 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,94 %. Lockheed Martin legt um +9,48 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +6,13 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +4,05 %
    +2,56 %
    -2,10 %
    +20,00 %
    +44,00 %
    +599,88 %
    +1.932,94 %
    +2.368,57 %
    +74.738,15 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



