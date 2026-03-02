Rheinmetall Aktie - Kurs legt am 02.03.2026 stark zu

Mit einer Performance von +6,00 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.766,50€, mit einem Plus von +6,00 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Rheinmetall einen Gewinn von +20,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +10,56 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -2,10 % 3 Monate +20,00 % 1 Jahr +44,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen zu Kursverlauf und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: kurzfristig wird die Aktie als Relativgewinner bei geopolitischen Krisen gesehen (aktuelle Indikation ~1.735 €), Trader diskutieren technische Marken (Nachfrage-Range 1.560–1.610 €, CEO‑Kauf bei ~1.572 €) sowie die andauernde Konsolidierung. Fundamental spielen volle Auftragsbücher, der Dänemark‑Auftrag, MGCS‑Unsicherheit, Gewinn‑Guidance und die März‑Zahlen eine Rolle.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,80 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,50 %. Thales notiert im Plus, mit +6,83 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,94 %. Lockheed Martin legt um +9,48 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +6,13 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.