TUI - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,25 % - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -7,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,4200€, mit einem Minus von -7,25 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TUI, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,21 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -16,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TUI eine negative Entwicklung von -24,33 % erlebt.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,19 % 1 Monat -24,30 % 3 Monate -17,21 % 1 Jahr +0,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte von TUI. Die Debatte reicht von kurzfristigen Kursverlusten (Morgen -10%) bis zu Positivszenarien für Nachkäufe. Langfristig wird TUI oft als unterbewertet gesehen (KGV ca. 5–6 2026) mit stabiler Urlaubsnachfrage; Kritiker warnen vor geopolitischen Risiken, Ölpreiserhöhungen und Auswirkungen von Kapitalmaßnahmen. Trotz Unsicherheit bleibt die fundamentale Nachfrage relevant.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,68 Mrd. € wert.

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

Aktien aus der Reisebranche zeigen sich am Montag im vorbörslichen Handel stark betroffen von der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Der Tui-Kurs brach auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zehn Prozent ein und jener der Lufthansa um …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,90 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -2,29 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -1,80 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.