TKMS Aktie - Kurs legt am 02.03.2026 stark zu

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TKMS Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +57,47 %.

Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,76 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 98,05€, mit einem Plus von +3,76 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -1,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,23 % gewonnen.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,10 % 1 Monat -1,45 % 3 Monate +57,47 % 1 Jahr +2,85 %

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,20 Mrd. € wert.

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.