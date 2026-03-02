RENK Group - Aktie legt am 02.03.2026 stark zu

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei RENK Group einen Gewinn von +28,81 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,36€, mit einem Plus von +7,22 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +2,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RENK Group um +14,54 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,48 % 1 Monat +14,39 % 3 Monate +28,81 % 1 Jahr +87,58 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd. € wert.

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems . Die Briten liefern die …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.