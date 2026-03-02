    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Deutsche Lufthansa Aktie im Ausverkauf - -6,57 % - 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Lufthansa Aktie bisher Verluste von -6,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Foto: Boris Roessler - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 8,4440 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5940  entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,4440, mit einem Minus von -6,57 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Lufthansa, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,92 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -13,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Lufthansa um -6,70 % verloren.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,50 %
    1 Monat -9,07 %
    3 Monate -5,92 %
    1 Jahr +20,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa-Aktie, beeinflusst von geopolitischen Risiken (Ölpreis, Krisen) sowie um die potenzielle DAX-Aufnahme und deren Auswirkungen auf Fonds-/Freefloat-Flow. Diskutiert wird über kurzfristige Abgaben, selbst erfüllende Prophezeiungen bei der Aufnahme und Trader-Shorts rund 9,25 €. Langfristig wird eine Orientierung bei ca. 6 € genannt.

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,99 Mrd. € wert.

    Eskalation in Nahost belastet Kurse schwer


    Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

    Weiterhin keine Flüge nach Nahost vom BER


    Wegen des militärischen Konflikts in Nahost gibt es derzeit weiterhin weder Abflüge noch Ankünfte vom Flughafen BER in und aus Ländern der Region. Das sagte ein Sprecher des Flughafens. Das betreffe unter anderem die Ziele Tel Aviv, Dubai, Erbil und …

    Reisewerte vorbörslich schwer belastet von Nahost-Eskalation


    Aktien aus der Reisebranche zeigen sich am Montag im vorbörslichen Handel stark betroffen von der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Der Tui-Kurs brach auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zehn Prozent ein und jener der Lufthansa um …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,72 %. easyJet notiert im Minus, mit -4,90 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +2,11 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -5,75 %
    -13,50 %
    -9,07 %
    -5,92 %
    +20,04 %
    -18,23 %
    -11,65 %
    -18,62 %
    +86,84 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



