    HENSOLDT Aktie klettert deutlich - 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +8,29 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.03.2026

    Mit einer Performance von +8,29 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,95, mit einem Plus von +8,29 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der HENSOLDT Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +19,80 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -6,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,71 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,35 %
    1 Monat -5,90 %
    3 Monate +19,80 %
    1 Jahr +31,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hensoldt‑Kursentwicklung und fundamentale Perspektiven. Aktuell steht der Kurs bei ca. 77,80 €; ein Vorbörsen-Sprung, Widerstand um 88 € und verschiedene Zielwerte der Analysten (57–104 €) werden diskutiert. Auftragseingänge, Umsatzziele bis 2030 und Margensteigerung durch Produktionserweiterung stützen die Bewertung. Partnerschaften stärken das Portfolio (Rüstung, Drohnentechnologie, Rheinmetall). Kritische Kriegseffekte bleiben präsent.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,40 Mrd. € wert.

    Eskalation in Nahost belastet Kurse schwer


    Der Angriff der USA und Israels auf den Iran dürften den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt schicken. Der X-Dax als Indikator für den Dax verlor im vorbörslichen Handel am Montag knapp zwei Prozent auf 24.786 Punkte. Am Freitag …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +7,83 %
    -6,35 %
    -5,90 %
    +19,80 %
    +31,58 %
    +139,53 %
    +463,93 %
    +385,54 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



