Chevron Corporation Aktie klettert nach oben - +5,78 % - 02.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +5,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.
Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.
Chevron Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026
Mit einer Performance von +5,78 % konnte die Chevron Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 167,20€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Chevron Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +27,24 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Chevron Corporation auf +28,27 %.
Chevron Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,41 %
|1 Monat
|+15,02 %
|3 Monate
|+27,24 %
|1 Jahr
|+9,68 %
Informationen zur Chevron Corporation Aktie
Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 327,73 Mrd. € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von Chevron Corporation
BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,10 %. Shell notiert im Plus, mit +5,91 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +4,84 %. Exxon Mobil legt um +8,92 % zu ConocoPhillips notiert im Plus, mit +8,84 %.
Chevron Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.