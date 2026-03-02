    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Besonders beachtet!

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chevron Corporation Aktie klettert nach oben - +5,78 % - 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +5,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Chevron Corporation Aktie klettert nach oben - +5,78 % - 02.03.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.

    Chevron Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026

    Mit einer Performance von +5,78 % konnte die Chevron Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 167,20. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Chevron Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +27,24 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!
    Short
    198,78€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    180,68€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Chevron Corporation auf +28,27 %.

    Chevron Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,41 %
    1 Monat +15,02 %
    3 Monate +27,24 %
    1 Jahr +9,68 %

    Informationen zur Chevron Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 327,73 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Chevron Corporation

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,10 %. Shell notiert im Plus, mit +5,91 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +4,84 %. Exxon Mobil legt um +8,92 % zu ConocoPhillips notiert im Plus, mit +8,84 %.

    Chevron Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Chevron Corporation

    +5,76 %
    +8,44 %
    +16,12 %
    +28,46 %
    +10,73 %
    +10,43 %
    +95,33 %
    +108,91 %
    +69,26 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Chevron Corporation Aktie klettert nach oben - +5,78 % - 02.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +5,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     