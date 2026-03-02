Chevron Corporation Aktie klettert nach oben - +5,78 % - 02.03.2026

Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.

Chevron Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026

Mit einer Performance von +5,78 % konnte die Chevron Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 167,20€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Chevron Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +27,24 % verbuchen.