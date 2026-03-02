DroneShield Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,85 % - 02.03.2026

Die DroneShield Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,85 % auf 2,2750€ zulegen. Das sind +0,1850 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2750€, mit einem Plus von +8,85 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DroneShield Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +119,35 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +21,16 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,67 % 1 Monat +15,59 % 3 Monate +119,35 % 1 Jahr +386,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Droneshield. Kernpunkte sind Aufwärtsimpulse durch Drohnenabwehr-Aufträge, ein vorläufiger Höchstkurs um 4,13 AUD/2,48 €, ASX-Eröffnung +10% und Baader/Lang & Schwarz-Notierungen um 2,40–2,50 €. Off-Exchange-Tendenzen werden erwähnt. Geopolitische Einflüsse USA/Iran, Konkurrenz und Marktstimmung sowie Chart-/Trendperspektiven prägen Kurz- bis Mittelfristeinschätzungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,86 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +9,48 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +6,62 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +9,81 % zu

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.