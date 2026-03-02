    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    Beta Systems: Gute Zahlen und starker Ausblick

    SMC-Research sieht die Beta Systems Software AG nach Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 operativ klar auf Wachstumskurs. SMC-Analyst Adam Jakubowski betont insbesondere das starke Wachstum des bereinigten Ergebnisses und den hohen Free-Cashflow. Auch die Prognose für das laufende Jahr bestätige die positive Einschätzung, weswegen das Urteil „Buy“ bestätigt wird.

    Nach Darstellung von SMC-Research habe Beta Systems das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Umsatzplus von 7,0 Prozent auf 82,3 Mio. Euro (aus fortgeführten Aktivitäten) abgeschlossen. Profitiert habe das Unternehmen insbesondere von einem größeren Volumen an zur Verlängerung anstehenden Lizenzverträgen. Auch das Geschäft mit den neuen ANOW!-Produkten für die Automatisierung, Orchestrierung und das Monitoring von IT-Prozessen habe die in sie gesetzten Wachstumserwartungen erfüllt und teilweise sogar übertroffen. Stark entwickelt habe sich zudem der Wartungsumsatz, der seinen stetigen Aufwärtstrend fortgesetzt habe. Demgegenüber seien die Service-Erlöse wie schon im Vorjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben und diesmal sogar gesunken.

    Operativ habe Beta Systems diese Entwicklung in ein starkes Gewinnwachstum ummünzen können. Das EBITDA habe sich um 50,0 Prozent auf 13,3 Mio. Euro verbessert, das bereinigte EBIT habe sich auf 8,0 Mio. Euro vervielfacht. Auf berichteter Basis sei das EBIT allerdings zurückgegangen und mit -0,7 Mio. Euro ins Minus gerutscht. Verantwortlich dafür sei ein Sondereffekt gewesen. Die positive Entwicklung im ANOW!-Geschäft habe eine Neubewertung der variablen Kaufpreisverbindlichkeiten aus der Akquisition des Jahres 2023 erforderlich gemacht und zu einer Ergebnisbelastung von 8,8 Mio. Euro geführt. Dadurch sei auch das Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten von 6,5 Mio. Euro auf -2,9 Mio. Euro gesunken. Unter Einschluss des Ergebnisbeitrags der nicht fortgeführten Aktivitäten – also des im Vorfeld der Verschmelzung an die Aktionäre ausgeschütteten Beteiligungsgeschäfts der früheren SPARTA AG – sei dennoch ein Konzerngewinn von 7,6 Mio. Euro erzielt worden.

    Für das laufende Geschäftsjahr peile Beta Systems, wie bereits im September 2025 kommuniziert, eine Umsatzsteigerung auf 90 bis 100 Mio. Euro sowie eine Verbesserung des EBITDA auf 17 bis 23 Mio. Euro an. Das EBIT solle 12,5 bis 18,5 Mio. Euro erreichen.

    SMC-Research sehe sich durch diese Planwerte in der eigenen Einschätzung bestätigt. Die Schätzungen seien in Reaktion auf die Zahlen nur minimal angepasst worden. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten nun Umsätze von 93,3 Mio. Euro, ein EBIT von 14,0 Mio. Euro sowie einen Nettogewinn von 9,7 Mio. Euro. Beta Systems sei nach Auffassung der Analysten ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen mit einem stabilen Bestandsgeschäft und einem aussichtsreichen Wachstumsbereich. Auch die derzeit im Markt präsenten Sorgen vor einer Beeinträchtigung oder Verdrängung etablierter Software-Geschäftsmodelle durch agentische KI betrachten die Analysten im Hinblick auf Beta Systems aktuell als unbegründet.

    In Kombination mit der sehr soliden Bilanz- und Liquiditätssituation sowie der konstatierten Unterbewertung der Aktie werde das Chance-Risiko-Verhältnis als sehr attraktiv eingestuft. SMC-Research bestätigt daher das Urteil „Buy“ mit einem Kursziel von 35,70 Euro.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.03.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.03.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 02.03.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-02-SMC-Update-Beta-Systems_frei.pdf

     

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 35,70 EUR




