Deutsche Rohstoff Aktie klettert nach oben - +6,80 % - 02.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Mit einer Performance von +6,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Rohstoff Aktie. Nach einem Plus von +4,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 77,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Deutsche Rohstoff AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas spezialisiert hat, mit einer starken Präsenz in den USA. Es konkurriert mit Unternehmen wie Wintershall Dea und OMV. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Diversifikation in verschiedene Rohstoffe und die strategische Fokussierung auf rentable Projekte.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Deutsche Rohstoff Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +65,05 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +16,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Rohstoff auf +56,60 %.

Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,97 % 1 Monat +45,16 % 3 Monate +65,05 % 1 Jahr +103,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Rohstoff Aktie vor allem im Kontext von Öl- und Wolframgeschäft: gestiegene Öl- und Gasreserven von DRAG, eine 10%-Beteiligung an Almonty (Wolfram) und potenzielle Bewertungsimpulse. Geopolitische Risiken rund um Hormuz, Ölpreis-Futures und Hedging-Strategien der DRAG werden diskutiert. Einige erwarten Kursanstiege bis 100€; andere halten Risiko bereits eingepreist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 382,92 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,08 %. Equinor notiert im Plus, mit +7,70 %. ENI notiert im Plus, mit +3,29 %. Shell legt um +5,91 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +4,57 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.