Ölpreis Richtung 100 US-Dollar
Iran-Krieg: Airline-Aktien im freien Fall
Die Aktien von Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern brechen am Montag aufgrund des Iran-Kriegs ein.
- Aktien Fluglinien stürzen wegen Iran-Konflikt!
- Mehr als 3.400 Flüge gestrichen 30k festsitzend
- Ölpreis +9% auf Jahreshöchst, Dauer ungewiss!!
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Chaos an den Flughäfen: Da mehrere Lufträume im Nahen Osten gesperrt sind, ist der Flugeverkehr eingebrochen. Gerade die Vereinigten Arabischen Emirate sind Drehkreuz für Flüge aus Asien und Australien.
Viele der zentralen Korridore über dem Nahen Osten, vor allem über den Golfstaaten und den Anrainerstaaten an Iran und Israel, sind derzeit geschlossen. Mehr als 3.400 Flüge wurden laut Flightradar24 gestrichen.
Laut dpa sind derzeit rund 30.000 Reisende deutscher Veranstalter betroffen – sie sitzen in der Region fest oder haben Anschlussflüge gebucht, die nicht starten können.
Folgerichtig brechen die Aktien von Fluggesellschaften am Montag ein, darunter auch die von Cathay Pacific aus Hongkong, Australiens Qantas Airways, Singapore Airlines, Japan Airlines und Lufthansa. Die Aktien von Qantas fielen bei Börsenbeginn in Australien um rund 10 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 10 Monaten.
Die Aktienkurse der Fluggesellschaften sanken allemsamt um mehr als 6 Prozent nachdem die USA und Israel am Wochenende Angriffe auf den Iran gestartet hatten.
Der weltweite Flugverkehr bleibt weiterhin in Aufruhr, aber auch Reiseveranstalter sind betroffen. Die Aktien von Tui und Carnival fielen je um rund 6 Prozent.
Auch die Ölpreise stiegen um mehr als 9 Prozent auf den höchsten Stand seit Monaten. Derzeit bewegt sich die Marke Brent auf die 80 US-Dollar zu. Die Marke von 100 US-Dollar ist noch entfernt, aber im Bereich des Möglichen.
Da die Dauer des Krieges nicht abzuschätzen ist und die Iraner bis jetzt sich nicht kompromissbereit zeigen, ist eine kurzfristige Lösung des Konflikts zunächst ausgeschlossen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion