AKTIEN IM FOKUS
Rüstungsbranche profitiert von Eskalation im Nahen Osten
- Vorbörslich: Rheinmetall, Hensoldt, Renk +5-9%!
- US-Aufrüstung erwartet Fokus auf Raketenabwehr
- Breite Rüstungswerte gefragt; BAE sticht hervor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche könnten am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen gesucht sein. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Rheinmetall , Renk , Hensoldt zwischen 5 und 9 Prozent zu. TKMS gewannen 1,6 Prozent. Die Rüstungsaktien gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten.
"Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.
Europaweit dürfte die Rüstungsbranche am Montag gesucht sein. Die Papiere von BAE Systems beispielsweise verteuerten sich am Morgen vorbörslich um mehr als 7 Prozent. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Armitage./bek/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 25,94 auf Tradegate (02. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,47 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.062,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von -2,27 %/+26,47 % bedeutet.
War doch klar, dass er im Iran zuschlägt. Der wird noch mehr verrückte Sachen machen, um von seinen Verwicklungen in die Epstein-Affäre abzulenken.
