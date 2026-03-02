Rüstungsbranche profitiert von Eskalation im Nahen Osten

Europaweit dürfte die Rüstungsbranche am Montag gesucht sein. Die Papiere von BAE Systems beispielsweise verteuerten sich am Morgen vorbörslich um mehr als 7 Prozent. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Armitage./bek/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 25,94 auf Tradegate (02. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,47 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.062,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von -2,27 %/+26,47 % bedeutet.