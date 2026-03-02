JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte