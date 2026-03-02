JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

