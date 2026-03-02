JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment. Aber auch bei IAG ergäben sich möglicherweise attraktive Kaufchancen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,50 % und einem Kurs von 4,40EUR auf Tradegate (02. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.