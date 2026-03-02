Nordic Semiconductor stärkt seine Führungsposition im Bereich zellulares IoT mit wichtigen neuen Produktvorstellungen auf der MWC 2026

BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender drahtloser Konnektivitätslösungen, präsentiert heute eine wichtige Erweiterung seiner extrem energiesparenden Mobilfunk-IoT-Produkte und -Technologien. Diese bieten eine sichere, globale Konnektivität für die Weiterentwicklung von Netzwerken und Satelliten-NTN.

Nordic Semiconductor präsentiert sein Portfolio der nächsten Generation mit Cat 1 bis, Satelliten-NTN, fortschrittlichem LTE-M/NB-IoT mit Edge-KI und einem klaren Fahrplan für 5G eRedCap, das sichere und robuste Konnektivität für Milliarden von IoT-Geräten bietet.

„Nordic bahnt den Weg für die nächste Ära des zellularen IoT und erweitert sein Portfolio, um Entwicklern die zuverlässigste, energieeffizienteste und skalierbarste Konnektivitätsplattform für Milliarden von Geräten weltweit zu bieten", sagt Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor. „Unser Ziel ist es, global vernetzte Produkte einfacher zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren – vom Chip bis zur Cloud."

Plattformerweiterung mit zwei neuen Produktreihen

Die Erweiterung baut auf der bewährten Grundlage der branchenführenden nRF91-Serie von Nordic auf und umfasst zwei neue Mobilfunkproduktreihen – die nRF92- und nRF93-Serie – sowie wichtige Updates für die nRF91-Serie.

nRF92-Serie – LTE-M/NB-IoT und Satelliten-NTN der nächsten Generation

Die nRF92-Serie ist die kleinste, am höchsten integrierte und energieeffizienteste Mobilfunklösung. Sie integriert eine leistungsstarke Anwendungs-MCU, kombiniert mit extrem stromsparender Edge-KI durch die Axon-NPUs (Neural Processing Units) von Nordic. Außerdem verfügt sie über einen Multi-Konstellations-GNSS-Empfänger, Wi-Fi-Ortung und Sensor-Co-Processing. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie intelligente Zähler, Tracker, Etiketten, industrielle Sensoren und Wearables mit einer Batterielebensdauer von mehreren Jahren.

Die Bemusterung der Hauptkunden läuft, allgemeine Verfügbarkeit ist ab Anfang 2027 geplant.

Die nRF93M1-Module bieten höheren Durchsatz (10 Mbit/s Downlink und 5 Mbit/s Uplink), robuste Leistung, globale LTE-Unterstützung und integrierte Wi-Fi-Ortungsfunktionen, behalten dabei aber den für Nordic typischen geringen Stromverbrauch und kompakten Formfaktor bei. Die Serie ist für Asset-Tracking, Gateways, Flottenmanagementsysteme, Sicherheitsgeräte, fortschrittliche Messgeräte und Verbrauchergeräte optimiert und bietet eine einfach integrierbare Alternative zu LTE Cat 1 bis-Designs. Das nRF93M1 ist vollständig in die nRF Cloud integriert und bietet FOTA, Beobachtbarkeit, Remote-Debugging und Ortungsdienste.